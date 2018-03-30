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В Забайкалье два лесных пожара на площади в 320 гектаров удалось локализовать
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В Забайкалье два лесных пожара на площади в 320 гектаров удалось локализовать 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
В Забайкальском крае за ночь площадь двух лесных пожаров увеличилась с 294 до 320 гектаров. Возгорания локализованы, сообщает министерство природных ресурсов региона.
Как уточняется, на 8 часов утра 30 марта на территории лесного фонда в Читинском районе Забайкальского края зафиксированы два лесных пожара. Их общая площадь составляет 320 гектаров. Данные лесные пожары локализованы, передает РИА Новости. Угрозы населенным пунктам нет.
В борьбе с огнем принимают участие более 60 человек и 13 единиц техники.
Представители правительства региона сообщили, что с лесными пожарами в Забайкалье сейчас борются 2311 человек и 1011 единиц техники. Готовность лесопожарной техники — 78 процентов, ее ремонт в настоящее время продолжается. Предполагается закончить ремонт к 20 апреля.
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