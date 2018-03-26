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В пяти районах Забайкалья горят леса
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В пяти районах Забайкалья горят леса 

ТАСС 40 минут назад
ЧИТА, 26 марта. /ТАСС/. Пожароопасный сезон начался в пяти районах Забайкальского края, в регионе зарегистрировали пять лесных пожаров. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального Минприроды.
"По данным на 08:00 (02:00 мск), на территории лесного фонда края действуют пять лесных пожаров на общей площади 565 га. Один пожар локализован в Читинском районе на общей площади 55 га. В ликвидации пожаров участвуют 107 человек, задействовано 23 единиц техники", — сказали в пресс-службе.
По данным министерства, пожароопасный сезон открыли в Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Калганском и Кыринском районах. Власти призвали жителей к осторожному обращению с огнем.
19 марта губернатор Наталья Жданова подписала постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введен, чтобы предотвратить ЧС, связанные с природными пожарами. Как сообщили ТАСС в Читинском гидрометцентре, в марте теплая погода на части территории региона будет способствовать быстрому таянию снега, что может негативно отразиться на пожароопасной ситуации.
В 2017 году пожароопасный период в Забайкалье длился с конца марта до ноября. Общая площадь пожаров приблизилась к 300 тыс. га. Большая часть возгораний произошла по вине местных жителей.
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