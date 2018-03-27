В одном из районов Забайкалья из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

ЧИТА , 27 марта. / ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Акшинском районе Забайкальского края из-за лесных пожаров, сообщается во вторник на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

"Введен режим ЧС в Акшинском районе Забайкальского края", — говорится в сообщении. В региональном Минприроды уточнили, что 24 марта в Акшинском районе был открыт пожароопасный сезон.

Ранее сообщалось, что за сутки площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась на 43 га и превысила 600 гектаров. Леса горят в Акшинском, Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском и Читинском районах. Огонь тушат 138 человек, задействована 31 единица техники.

19 марта губернатор Наталья Жданова подписала постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введен, чтобы предотвратить ЧС, связанные с природными пожарами.

В 2017 году пожароопасный период в Забайкалье длился с конца марта до ноября. Общая площадь пожаров приблизилась к 300 тыс. гектаров. Большая часть возгораний произошла по вине местных жителей.