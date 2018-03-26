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Истребители Восточного военного округа впервые провели перебазирование на Итуруп
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Истребители Восточного военного округа впервые провели перебазирование на Итуруп 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Летчики истребительной авиации Восточного военного округа впервые отработали перебазирование из Хабаровского края на курильский остров Итуруп, сообщает в понедельник пресс-служба округа.
"Летчики истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на запасной аэродром для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника", — говорится в сообщении.
Пара новейших истребителей Су-35С осуществила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром Буревестник на остров Итуруп. Всего летчики преодолели более 2 тыс. километров. После выполнения учебных летно-тактических заданий экипажи вернулись обратно в Хабаровский край, добавляется в сообщении.
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