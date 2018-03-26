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Пучков сообщил об угрозе обрушения в ТЦ в Кемерово
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Пучков сообщил об угрозе обрушения в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где с воскресенья тушат пожар, есть угроза обрушения.
"В настоящее время обстановка на объекте проведения спасательных работы осложнилась. Мы осуществляем проливку, но зафиксировали неустойчивость вертикальных несущих конструкций, и, к сожалению, есть подвижки потолков… нулевая видимость, высокое задымление… постоянные риски обрушения", — сказал Пучков в эфире телеканала «Россия 24».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек (среди них девять детей), пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека (в том числе 41 ребенок).
По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице «Россия» в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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