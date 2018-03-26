Число пострадавших при пожаре в Кемерово возросло до 47 человек

Замминистра подтвердил, что к данному моменту спасатели обнаружили 37 тел погибших.

«Всего пострадали 84 человек, 37 из них, к сожалению, погибли. Остальным оказывается медицинская помощь», — сказал он.

Также Аксенов добавил, что пропавшими без вести числятся 64 человека.

Ранее заместитель начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин сообщил, что среди погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, по предварительным данным, находятся девять детей.

Напомним, что пожар в ТРК «Зимняя вишня» в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье.