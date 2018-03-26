Телефонный террорист «заминировал» самолет в аэропорту Елизово

Анонимный звонок с сообщением о бомбе на борту самолета поступил на номер Единой экстренной службы. Мужчина звонил с мобильного телефона. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».