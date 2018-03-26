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Телефонный террорист «заминировал» самолет в аэропорту Елизово
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Телефонный террорист «заминировал» самолет в аэропорту Елизово 

Вести.Ru 37 минут назад
В Петропавловске-Камчатском телефонный террорист «заминировал» самолет, направлявшийся из воздушной гавани города, Елизово, в Москву. В результате рейс смог вылететь лишь после того, как его проверили спецслужбы. Ущерб, причиненный из-за задержки вылета, устанавливается, передает агентство «Интерфакс».
Анонимный звонок с сообщением о бомбе на борту самолета поступил на номер Единой экстренной службы. Мужчина звонил с мобильного телефона. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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