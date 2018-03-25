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Смотревшие кино в кемеровском ТЦ оказались заперты
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Смотревшие кино в кемеровском ТЦ оказались заперты 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Свободная пресса
В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором днем 25 марта начался пожар, имелись многочисленные нарушения. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.
«У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам… Вопрос также, почему двери [в кинозалы] оказались закрыты», — сказал он.
По последним данным, в результате пожара погибли 37 человек. Пропавшими без вести, по официальной информации, числятся 69 человек, в том числе 40 детей.
Пожар начался на последнем, четвертом, этаже. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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