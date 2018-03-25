Смотревшие кино в кемеровском ТЦ оказались заперты

Владимир Чернов. В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово , в котором днем 25 марта начался пожар, имелись многочисленные нарушения. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал первый заместитель губернатора Кемеровской области

«У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам… Вопрос также, почему двери [в кинозалы] оказались закрыты», — сказал он.

По последним данным, в результате пожара погибли 37 человек. Пропавшими без вести, по официальной информации, числятся 69 человек, в том числе 40 детей.

Пожар начался на последнем, четвертом, этаже. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».