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Власти Кузбасса решат вопрос о выделении помощи пострадавшим при пожаре
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Власти Кузбасса решат вопрос о выделении помощи пострадавшим при пожаре 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Власти Кузбасса в понедельник решат, в каком объеме будет выделена помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кузбассе, заявил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.
"Помощь будет, в каком объеме, уточняется", — сказал он на селекторном совещании с главой МЧС РФ по ликвидации последствий пожара.
Сообщение о пожаре в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово поступило в воскресенье около полудня по московскому времени. По последним данным, погибли 37 человек, из них девять детей, 45 человек пострадали. Также сообщалось, что примерно 70 человек числятся пропавшими без вести, в том числе около 40 детей.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости>>
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