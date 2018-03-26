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Китайский батискаф «Хайлун-3» совершил успешное погружение на 1690 м в западной части Тихого океана
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Китайский батискаф «Хайлун-3» совершил успешное погружение на 1690 м в западной части Тихого океана 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Судно «Даян-1», 25 марта /Синьхуа/ — Батискаф «Хайлун-3» с китайского научно-исследовательского судна «Даян-1» сегодня закончил первую серию глубоководных опытов в западной части Тихого океана, в ходе которых было совершено погружение на глубину 1690 м. Фотографии Синьхуа/Чэнь Хао  Судно «Даян-1», 25 марта /Синьхуа/ — Батискаф «Хайлун-3» с китайского научно-исследовательского судна «Даян-1» сегодня закончил первую серию глубоководных опытов в западной части Тихого океана, в ходе которых было совершено погружение на глубину 1690 м. Фотографии Синьхуа/Чэнь Хао  Судно «Даян-1», 25 марта /Синьхуа/ — Батискаф «Хайлун-3» с китайского научно-исследовательского судна «Даян-1» сегодня закончил первую серию глубоководных опытов в западной части Тихого океана, в ходе которых было совершено погружение на глубину 1690 м. Фотографии Синьхуа/Чэнь Хао  Судно «Даян-1», 25 марта /Синьхуа/ — Батискаф «Хайлун-3» с китайского научно-исследовательского судна «Даян-1» сегодня закончил первую серию глубоководных опытов в западной части Тихого океана, в ходе которых было совершено погружение на глубину 1690 м. Фотографии Синьхуа/Чэнь Хао  Судно «Даян-1», 25 марта /Синьхуа/ — Батискаф «Хайлун-3» с китайского научно-исследовательского судна «Даян-1» сегодня закончил первую серию глубоководных опытов в западной части Тихого океана, в ходе которых было совершено погружение на глубину 1690 м. Фотографии Синьхуа/Чэнь Хао
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