Китайский батискаф «Хайлун-3» совершил успешное погружение на 1690 м в западной части Тихого океана 

Судно «Даян-1», 25 марта /Синьхуа/ — Батискаф «Хайлун-3» с китайского научно-исследовательского судна «Даян-1» сегодня закончил первую серию глубоководных опытов в западной части Тихого океана, в ходе которых было совершено погружение на глубину 1690 м. Фотографии Синьхуа/Чэнь Хао Судно «Даян-1», 25 марта /Синьхуа/ — Батискаф «Хайлун-3» с китайского научно-исследовательского судна «Даян-1» сегодня закончил первую серию глубоководных опытов в западной части Тихого океана, в ходе которых было совершено погружение на глубину 1690 м. Фотографии Синьхуа/Чэнь Хао Судно «Даян-1», 25 марта /Синьхуа/ — Батискаф «Хайлун-3» с китайского научно-исследовательского судна «Даян-1» сегодня закончил первую серию глубоководных опытов в западной части Тихого океана, в ходе которых было совершено погружение на глубину 1690 м. Фотографии Синьхуа/Чэнь Хао Судно «Даян-1», 25 марта /Синьхуа/ — Батискаф «Хайлун-3» с китайского научно-исследовательского судна «Даян-1» сегодня закончил первую серию глубоководных опытов в западной части Тихого океана, в ходе которых было совершено погружение на глубину 1690 м. Фотографии Синьхуа/Чэнь Хао Судно «Даян-1», 25 марта /Синьхуа/ — Батискаф «Хайлун-3» с китайского научно-исследовательского судна «Даян-1» сегодня закончил первую серию глубоководных опытов в западной части Тихого океана, в ходе которых было совершено погружение на глубину 1690 м. Фотографии Синьхуа/Чэнь Хао