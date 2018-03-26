Барнаульский аэропорт возобновил работу после снегопада

БАРНАУЛ , 26 марта. / ТАСС /. Аэропорт города Барнаул им. Г. С. Титова начал принимать и отправлять рейсы, которые задерживались из-за сильного снегопада — посадочная полоса расчищена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт открыт, начали принимать и отправлять рейсы. На ближайшее дни прогноз не очень благоприятный — могут быть туманы. Проблемы были по пяти рейсам", — сообщили в организации.

Как сообщалось ранее, в связи с интенсивным выпадением осадков — мокрого снега и дождя, аэропорт Барнаул в понедельник был закрыт на прилет и вылет воздушных судов. Велась очистка взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок для воздушных судов. С 22.00 (18:00 мск) предыдущих суток до обеда 26 марта выпало более месячной нормы осадков.