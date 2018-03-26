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Барнаульский аэропорт возобновил работу после снегопада
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Барнаульский аэропорт возобновил работу после снегопада 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Аэропорт города Барнаул им. Г. С. Титова начал принимать и отправлять рейсы, которые задерживались из-за сильного снегопада — посадочная полоса расчищена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
"Аэропорт открыт, начали принимать и отправлять рейсы. На ближайшее дни прогноз не очень благоприятный — могут быть туманы. Проблемы были по пяти рейсам", — сообщили в организации.
Как сообщалось ранее, в связи с интенсивным выпадением осадков — мокрого снега и дождя, аэропорт Барнаул в понедельник был закрыт на прилет и вылет воздушных судов. Велась очистка взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок для воздушных судов. С 22.00 (18:00 мск) предыдущих суток до обеда 26 марта выпало более месячной нормы осадков.
Ранее ГУ МЧС по региону передавало штормовое предупреждение. 26 марта ожидается ухудшение погодных условий — усиление ветра до 9-14 м/с, в южных районах местами порывы 25-30 м/с. В регионе дождь, мокрый снег, метель, гололед. Температура воздуха днем минус 1 плюс 4С, на юге края до плюс 10 с похолоданием в течении дня.
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