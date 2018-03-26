Глава МЧС провёл встречу с родными пропавших без вести при пожаре в кемеровском ТЦ

Министр назвал пожар в торговом центре большой трагедией для всех и добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Родственники пропавших без вести спросили главу МЧС , установлен ли виновник случившегося. Пучков ответил, что сейчас проводятся необходимые экспертизы.

Первая информация по результатам опознания должна появиться к 14 часам по московскому времени.

По последним данным МЧС, число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» достигло 48. Столько же человек пострадали, 12 из них находятся в больницах. 16 человек числятся пропавшими без вести. К настоящему моменту возгорание в торговом центре потушено, ведётся разбор завалов.