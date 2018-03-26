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Глава МЧС провёл встречу с родными пропавших без вести при пожаре в кемеровском ТЦ
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Глава МЧС провёл встречу с родными пропавших без вести при пожаре в кемеровском ТЦ 

Говорит Москва 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министр назвал пожар в торговом центре большой трагедией для всех и добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Родственники пропавших без вести спросили главу МЧС, установлен ли виновник случившегося. Пучков ответил, что сейчас проводятся необходимые экспертизы.
Первая информация по результатам опознания должна появиться к 14 часам по московскому времени.
По последним данным МЧС, число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» достигло 48. Столько же человек пострадали, 12 из них находятся в больницах. 16 человек числятся пропавшими без вести. К настоящему моменту возгорание в торговом центре потушено, ведётся разбор завалов.
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