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У сгоревшего в Кемерово торгового центра обрушилась крыша
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У сгоревшего в Кемерово торгового центра обрушилась крыша 

Rambler News Service 9 часов назад
Фото: СибДепо
Обрушение крыши произошло почти на всей площади пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает пресс-служба МЧС России.
«В городе Кемерово на проспекте Ленина, дом 35, на четвертом этаже пятиэтажного здания торгово-развлекательного центра произошел пожар на площади 1,6 тыс. квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тыс. квадратных метров», — следует из сообщения.
Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств в количестве более 670 человек и 130 единиц техники, из них от МЧС России — более 550 человек и 92 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В тот момент в здании находилось много семей. По данным Следственного комитета России (СКР), в результате пожара погибли 53 человека, в больницах находятся более 10 пострадавших. Местные власти уже пообещали семьям погибших по 1 млн руб. компенсации за каждого погибшего.
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