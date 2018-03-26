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В Ставропольском крае перевернулся пассажирский автобус
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В Ставропольском крае перевернулся пассажирский автобус 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Рейсовый автобус "Новороссийск — Дербент" перевернулся в Ставропольском крае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на краевое управление ГИБДД.
ЧП произошло на 321 километре федеральной автодороги «Кавказ». В момент аварии в автобусе находилось 37 пассажиров и два водителя.
В результате ДТП шесть человек пострадали, их доставили в больницу Пятигорска. Тяжких последствий удалось избежать благодаря тому, что люди были пристегнуты ремнями безопасности. Остальных пассажиров отправили в город Минеральные воды, где их заберет подменный автобус.
По предварительным данным, причиной аварии послужило то, что водитель автобуса уснул за рулем.
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