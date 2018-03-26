В Ставропольском крае перевернулся пассажирский автобус

ЧП произошло на 321 километре федеральной автодороги «Кавказ». В момент аварии в автобусе находилось 37 пассажиров и два водителя.

В результате ДТП шесть человек пострадали, их доставили в больницу Пятигорска . Тяжких последствий удалось избежать благодаря тому, что люди были пристегнуты ремнями безопасности. Остальных пассажиров отправили в город Минеральные воды, где их заберет подменный автобус.

По предварительным данным, причиной аварии послужило то, что водитель автобуса уснул за рулем.