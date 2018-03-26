Жертвами пожара в Кемерово стали 48 человек

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по последним данным, 48 человек. Об этом сообщили на селекторном совещании МЧС, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Как сообщается, тела 19-ти из них уже направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Общее количество пострадавших достигло 48-и человек. 12 человек находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 37-и погибших и 45-и пострадавших.

Власти Кузбасса выплатят по 1 млн руб. семьям погибших в результате пожара.