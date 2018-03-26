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Жертвами пожара в Кемерово стали 48 человек
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Жертвами пожара в Кемерово стали 48 человек 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по последним данным, 48 человек. Об этом сообщили на селекторном совещании МЧС, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Как сообщается, тела 19-ти из них уже направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Общее количество пострадавших достигло 48-и человек. 12 человек находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о 37-и погибших и 45-и пострадавших.
Власти Кузбасса выплатят по 1 млн руб. семьям погибших в результате пожара.
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