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Трагедия в Кемерово
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Трагедия в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Дни.ру
В торговом комплексе «Зимняя вишня», расположенном в центре Кемерово, в воскресенье вспыхнул сильный пожар. По последним данным, погибли 37 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.
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У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 В Кемерово при пожаре в ТЦ пострадали семь человек, сообщил источник Отряд "Центроспас" МЧС готовится к вылету из Подмосковья в Кемерово
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