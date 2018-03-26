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Трагедия в Кемерово
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Трагедия в Кемерово
РИА Новости
1 час назад
Фото:
Дни.ру
Комментарии
В торговом комплексе «Зимняя вишня», расположенном в центре
Кемерово
, в воскресенье вспыхнул сильный пожар. По последним данным, погибли 37 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Кадры с места трагедии — в фотоленте
Ria.ru
.
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У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Кемерово при пожаре в ТЦ пострадали семь человек, сообщил источник
Отряд "Центроспас" МЧС готовится к вылету из Подмосковья в Кемерово
Ещё 12 источников
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