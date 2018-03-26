Пожар в кемеровском ТЦ мог начаться из‐за детской шалости. Главное о трагедии

За несколько часов в пламени, охватившем торгово‐развлекательный центр «Зимняя вишня» в Кемерове , погибли по меньше мере 37 человек. Из них девять — дети. Но число тех, кто пока считается пропавшим, гораздо больше. Сотрудники МЧС в усиленном режиме тушат огонь и ищут людей. Разборам завалов все еще мешает едкий дым, а оплавленные металлоконструкции в любой момент могут обвалиться. «360» рассказывает, что известно о пожаре и его причинах к этому часу.

Глава МЧС России по поручению Владимира Путина прибыл спецрейсом на место трагедии. По итогам экстренного совещания Владимир Пучков приказал не прекращать

поисково-спасательные

работы до тех пор, пока все пропавшие без вести посетители торгового центра не будут найдены. Согласно последним данным, 64 человека пока не обнаружены, среди них числятся и 40 детей. Вероятность того, что их найдут живыми, мала.

Еще 43 пострадавших с различными травмами доставили в местные больницы. По меньшей мере 36 человек пришлось срочно госпитализировать. Сообщается, что четверо находятся в тяжелом состоянии.

Как начался пожар?

Сигнал о возгорании на верхних этажах большого торгового центра на проспекте Ленина поступил на пульт экстренных служб города примерно в 17:00 по местному времени (13:00 мск). Очевидцы, успевшие вовремя покинуть здание, рассказали спасателям, что эпицентр пожара находился на последнем, четвертом, этаже. Согласно внутренней схеме торгового комплекса, там расположены несколько кинозалов, а также детские игровые комнаты с различными аттракционами. По предварительной версии, пламя вспыхнуло именно в районе игровой зоны.

Ранее местные чиновники, ссылаясь на информацию в экстренных службах, рассказали журналистам, что есть вероятность умышленного поджога. Скорее всего, он произошел

из-за неосторожного обращения с зажигалкой. Однако кто именно и как пронес зажигалку в детскую зону, пока не сообщается.

Пламя почти сразу охватило 500 квадратных метров. Первые на месте инцидента пожарные расчеты в количестве 60 человек сумели сразу спасти 20 посетителей торгового центра. Всего из горящего здания эвакуировали 100 человек. Всем пострадавшим оказали оперативную медицинскую помощь. Уточняется, что в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Также местные издания сообщили, что спасателям помогли и сотрудники ГИБДД . Они сумели быстро организовать первое оцепление и очистить переполненную в выходной день парковку около торгового центра для проезда спецтехники. Позднее они полностью перекрыли движение по проспекту Ленина в районе ТЦ «Зимняя вишня».

Как тушили?

Ближе к вечеру ситуация начала выходить

из-под контроля. Огонь в ТРЦ «Зимняя вишня» постепенно охватил более 1,5 тысячи квадратных метров. Количество погибших и пострадавших с каждым часом становилось все больше. Родственники пропавших без вести пришли к оцеплению в районе трагедии в надежде получить более подробные сведения о ходе

поисково-спасательных

работ. Региональному управлению МЧС пришлось экстренно усиливать группировку спасателей до 230 специалистов и 50 единиц техники.

Поздним вечером в оперативном штабе объявили о полной локализации огня на всей площади возгорания. Тем не менее

из-за сильного задымления, обрушения кровли и множества оплавленных металлоконструкций спасатели не смогли быстро продвинуться к эпицентру возгорания, где, предположительно, могли находиться еще с десяток посетителей.

Ближе к ночи пожарные

все-таки

смогли пройти три из четырех этажей

торгово-развлекательного

центра и стали пробиваться на верхний. К этому моменту в оперативном штабе насчитали уже 69 человек пропавшими без вести. Среди них оказались и 40 детей.

После начала активной фазы работ по проливке сгоревших помещений спасатели приступили к разбору завалов. В это время в YouTube неизвестный блогер из Кемерова смог запеленговать с помощью своей рации переговоры

экстренно-оперативных

служб. Из размещенного аудиострима стало ясно, что каждый метр поисковых работ пожарным дается с трудом: густой едкий дым и шаткие, почти полностью выгоревшие перекрытия стали опасным препятствием и для самих спасателей.

Уже глубокой ночью МЧС объявило об окончательной ликвидации открытого пожара. Позднее из переговоров стало ясно, что остались только мелкие очаги. В МЧС сообщили, что кроме всех городских пожарных расчетов к тушению ТЦ «Зимняя вишня» стянули и региональные силы: всего более 300 спасателей и свыше 100 единиц техники оказались задействованы в ликвидации последствий страшного пожара.

Из-за масштабной перегруппировки спасательных сил региональному управлению МЧС пришлось предупредить местных жителей о строгом соблюдении правил пожарной безопасности. По информации источника РИА «Новости» в местных экстренных службах, на тушение торгового центра «пришлось бросить почти всю технику и весь личный состав».

Почему торговый центр загорелся?

Правоохранительные органы почти сразу возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Из центрального аппарата СК РФ в Кемерове направлена специальная следственная группа. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование трагедии под личный контроль. Правоохранители начали проверять всех собственников и арендаторов помещений внутри ТЦ «Зимняя вишня», а также уполномоченных за «обеспечение пожарной безопасности в торговом комплексе» лиц.

Сообщается, что оперативно-следственные

группы задержали и в настоящее время допрашивают владелицу ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок.

Еще одно страшное видео из горящего ТЦ в Кемерово. Заблокированные на лестнице люди пытаются выбраться из огненной ловушки. Удалось ли им спастись, неизвестно pic.twitter.com/03MyGXq2tm

НТВ (@ntvru) 25 марта 2018 г.

Согласно предварительным данным, очаг возгорания находился на самом верхнем этаже, в районе детских игровых помещений. Сейчас основной причиной стремительного развития трагических событий следователи считают умышленный поджог. По их данным,

кто-то из детей или взрослых мог с помощью зажигалки поджечь поролон в батутной комнате. По словам очевидцев, сильное пламя моментально охватило всю поролоновую яму.

Директор игровой зоны рассказал, что возникали проблемы с подростками, которые постоянно приходили в ТЦ. Возможно,

кто-то из них принес зажигалку и из баловства поджег батут.

В оперативном штабе также уточнили, что количество жертв могло бы быть меньше, если бы сотрудники ТЦ соблюдали технику противопожарной безопасности. В момент разбора завалов спасатели пришли к выводу, что двери в ряде кинозалов оказались закрыты в момент возгорания.

Сообщается, что именно в этом секторе сотрудники МЧС и обнаружили самое большое количество тел. В соцсетях местные жители делятся рассказами о том, как запертые в кинотеатре зрители звонили близким, чтобы попрощаться.

Помощь пострадавшим

Сейчас родственники погибших находятся на месте трагедии в ожидании новостей. Официальное число жертв постоянно корректируется.

Пресс-секретарь

В момент пожара в ТЦ «Зимняя вишня» находилась одна из родственниц губернатора Кемеровской области. Однако на данный момент

следственно-оперативные

группы еще не сообщили о степени родства

11-летней

погибшей с главой региона.

Местные медицинские службы работают в авральном режиме. Кемеровские медики в экстренном порядке согласовали тактику лечения всех пострадавших. По их информации, лишь семь человек из 43 ранее госпитализированных уже находятся дома.

Глава МЧС поручил всем экстренным службам провести адресную работу с семьями погибших. Ранее в МЧС сообщили, что на месте уже работает специальная группа психологов МЧС вместе со специалистами подразделения «Центроспас».

По словам Владимира Пучкова, для помощи в ликвидации последствий крупной трагедии в Кемерово направлены группировки из Томска Новосибирска вместе со специальным отрядом

горно-спасателей

в составе из 87 человек. Всего к ликвидации последствий пожара в Кемерове привлечены более 660 специалистов.