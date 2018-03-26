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Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ
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Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ 

Москва24 27 минут назад
Фото: Москва24
Власти Кемеровской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-губернатора региона Владимира Чернова.
"Помощь будет. В каком объеме, уточняется", — сказал Чернов.
На данный момент известно о 37 погибших и 43 пострадавших. Пожарные спасли 20 человек, 100 человек были эвакуированы.
Пожар в торговом центре возник днем в воскресенье, 25 марта. Спустя несколько часов удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 1,5 тысяч и квадратных метров.
В Кемеровской области ввели режим Чрезвычайной ситуации. К месту происшествия вылетел глава МЧС Владимир Пучков. Возбуждено уголовное дело.
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Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 15 человек Семь человек погибли при пожаре в торговом центре в Кемерове Число жертв пожара в торговом центре в Кемерове увеличилось до 37 человек
 Ещё 4 источника 
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