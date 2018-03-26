Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ

"Помощь будет. В каком объеме, уточняется", — сказал Чернов.

На данный момент известно о 37 погибших и 43 пострадавших. Пожарные спасли 20 человек, 100 человек были эвакуированы.

Пожар в торговом центре возник днем в воскресенье, 25 марта. Спустя несколько часов удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 1,5 тысяч и квадратных метров.