Кемеровец, потерявший семью, рассказал о собственном расследовании трагедии

Житель Кемерово Игорь Востриков , который во время трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта потерял сестру, троих детей и жену, рассказал о том, что родственники погибших проводят собственное расследование.

По его словам, на митинге, где люди требовали от властей рассказать всю правду о пожаре, были подстрекатели и те, кто хотел «превратить митинг в балаган». Он отметил, что «убитым горем родственникам» было трудно отличить истинную информацию от ложной, особенно из-за «вбросов».

«Распространялась информация, что истинное число жертв умалчивается. Позже мы сами выяснили, что это не так. Зачем был этот вброс? Сложно дать ответ. Для себя мы это называем так: разжечь Майдан», — цитирует «Лайф» Вострикова.

Он добавил, что из-за большого количества ложной информации вокруг трагедии родственники погибших «потеряли много времени»: они искали этот обман, «пошли по ложному следу».

«В то время как надо было заниматься действительно важными вопросами. Надо было заниматься тем, как тушился пожар, и искать тех, кто допустил, что в торговом центре вообще не предпринимали мер противопожарной безопасности. Почему торговый центр был построен, как лабиринт? Вычленить достоверную информацию среди всех этих вбросов действительно очень сложно», — сказал Востриков.

Он рассказал, как родственники погибших создали группу, которая боролась с подобными вбросами.

«Трагедия в воскресенье произошла, с понедельника пошли массированные вбросы. Нас конкретно разогревали, нами манипулировали и пытались на нашем горе, ну, скажем так, произвести Майдан. Мы просто боролись с вбросами. В то время как надо было заниматься важными вещами. Суть у нас в том, что нет у нас системы пожарной безопасности. Есть только старые автомобили, какие-то единицы техники. Например, на пожар должна выезжать полностью экипированная машина в составе семи человек, выезжают два человека. И бывают случаи, когда они не доезжают до пожара, потому что ломается автомобиль. Машины чуть ли не времен Советского Союза», — сказал он.

Он также призвал людей не устраивать митинги, так как это «абсолютно бессмысленно». По его словам, «если бы не было этих фейков, то можно было бы митинги собирать».

Востриков рассказал, что людям выплатили компенсацию за смерть близких, и сразу появилась информация, что «кто-то продался». По его словам, это абсолютная ложь, он, например, был бы готов удвоить эту сумму, лишь бы вернуть родных.