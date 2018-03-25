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Пожар в кемеровском торговом центре унес жизни 37 человек
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Пожар в кемеровском торговом центре унес жизни 37 человек 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее пожарные локализовали возгорание на площади 1,6 тысячи квадратных метров
Сильный пожар, развернувшийся на территории торгового центра «Зимняя вишня» (Кемерово), привел к жертвам. Согласно последним сводкам с места происшествия, погибли 37 человек.
Сейчас сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжают борьбу с огнем.
— По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек, — рассказали ТАСС представители оперативного штаба.
По их данным, 13 тел обнаружены во втором кинозале. В данный момент здание ТЦ обследуют спасатели. Детали происшествия выясняются.
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