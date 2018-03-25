Задымление произошло в здании УФСИН России по Москве на севере столице

Он добавил, что в настоящий момент выясняются причины произошедшего.

Агентство «Москва»: последние новости

Расположение шлюзов для проезда по транспондеру на трассе М4 «Автодор» оптимизирует к летнему сезону

Росавтодор: Более 27 км дорог построено и реконструировано в границах МТУ и Подмосковье в 2017 г.

Скоростной режим для легковых автомобилей на трассе М1 в Подмосковье увеличат до 110 км/ч с 6 апреля