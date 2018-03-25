Задымление произошло в здании УФСИН России по Москве на севере столице 

В столичном районе Войковский произошло задымление в одном из административных зданий Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Москве. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы ведомства Сергей Цыганков.
«Задымление произошло в одном из административных зданий УФСИН по адресу: ул. Нарвская, д. 15А, в связи с чем были вызваны сотрудники МЧС. Людей в здании на момент происшествия не было», — сказал С. Цыганков.
Он добавил, что в настоящий момент выясняются причины произошедшего.