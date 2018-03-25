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На севере Москвы произошло задымление в здании УФСИН
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На севере Москвы произошло задымление в здании УФСИН 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Москве в районе Войковский произошло задымление в одном из административных зданий Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Сергея Цыганкова.
"Задымление произошло в одном из административных зданий УФСИН по адресу: ул. Нарвская, д. 15А, в связи с чем были вызваны сотрудники МЧС. Людей в здании на момент происшествия не было", — сказал Цыганков.
В настоящий момент выясняются причины произошедшего.
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