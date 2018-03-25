«Возможно прощайте»: последнее SMS пропавшей при пожаре девочки ужаснуло

Пропавшая при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре школьница Маша успела отправить родным сообщение. Последние слова девочки леденят душу.

"Мы горим", — написала школьница. По всей видимости, ребенок находился в эпицентре пожара — в кинотеатре.

Через несколько минут девочка отправила еще одно SMS: «Возможно прощайте». После этого 13-летняя школьница перестала выходить на связь.

Сейчас ничего не известно ни о судьбе Маши, ни о еще десятках взрослых и детей, которые оказались в эпицентре пожара. Спасатели ликвидировали возгорание в кинозале лишь ночью, а сообщение девочка отправила еще около пяти часов вечера по местному времени.

Данные, которые поступают от пожарных, пробравшихся в кинотеатр ужасают — восемь погибших найдены у входа в зал, 15 трупов — в районе эвакуационного выхода. Всего 40 погибших. Тела очень сильно обгорели, опознать жертв невозможно. Однако сообщается, что большинство жертв — дети.