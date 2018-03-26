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В ТЦ «Зимняя вишня» есть угроза обрушения, 64 человека до сих пор не найдены
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В ТЦ «Зимняя вишня» есть угроза обрушения, 64 человека до сих пор не найдены 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Последняя информация из Кемерова: в сгоревшем торговом центре есть угроза обрушения конструкций между четвертым и третьим этажом. Доступа в отдельные помещения по-прежнему нет.
При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек, из них 9 детей, 50 человек пострадали, 64 числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал «Россия 24». Родственники пострадавших и пропавших без вести получают психологическую помощь. Также психологи работают с детьми, бывшими в тот день в торговом центре. Пожар произошел в выходной день, и многие семьи отдыхали в ТЦ вместе с детьми.
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