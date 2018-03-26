В ТЦ «Зимняя вишня» есть угроза обрушения, 64 человека до сих пор не найдены

Последняя информация из Кемерова : в сгоревшем торговом центре есть угроза обрушения конструкций между четвертым и третьим этажом. Доступа в отдельные помещения по-прежнему нет.

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 37 человек, из них 9 детей, 50 человек пострадали, 64 числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал «Россия 24». Родственники пострадавших и пропавших без вести получают психологическую помощь. Также психологи работают с детьми, бывшими в тот день в торговом центре. Пожар произошел в выходной день, и многие семьи отдыхали в ТЦ вместе с детьми.