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В Кемерово при пожаре в ТЦ числятся пропавшими без вести 69 человек
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В Кемерово при пожаре в ТЦ числятся пропавшими без вести 69 человек
РИА Новости
1 час назад
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ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ПОЖАРЕ В ТРЦ В
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