Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово , в результате которого погибли 37 человек. Об этом он написал в твиттере.

"Мои соболезнования семьям и друзьям погибших в ужасном пожаре в торговом центре в Кемерово. Печально, что так много детей погибли и пропали без вести. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Курц.

Ранее в МЧС сообщили, что ликвидировали пожар в торговом центре.

По последним данным, погибли 37 человек.