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Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
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Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерово 

Газета.Ru 2 часа назад
Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, в результате которого погибли 37 человек. Об этом он написал в твиттере.
"Мои соболезнования семьям и друзьям погибших в ужасном пожаре в торговом центре в Кемерово. Печально, что так много детей погибли и пропали без вести. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Курц.
Ранее в МЧС сообщили, что ликвидировали пожар в торговом центре.
По последним данным, погибли 37 человек.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий.
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