Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове

Сообщение политика опубликовано на его странице в Twitter.

"Мои соболезнования семьям и друзьям жертв ужасного пожара в торговом центре в Кемерове , — цитирует ТАСС сообщение австрийского канцлера. — Трагично, что столько детей погибли и пропали без вести. Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

Крупный пожар произошел в воскресенье в торгово-развлекательном центра «Зимняя вишня». В результате происшествия 37 человек погибли, 43 пострадали. Судьба еще нескольких десятков человек остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело.