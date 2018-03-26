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Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове
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Канцлер Австрии выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сообщение политика опубликовано на его странице в Twitter.
"Мои соболезнования семьям и друзьям жертв ужасного пожара в торговом центре в Кемерове, — цитирует ТАСС сообщение австрийского канцлера. — Трагично, что столько детей погибли и пропали без вести. Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".
Крупный пожар произошел в воскресенье в торгово-развлекательном центра «Зимняя вишня». В результате происшествия 37 человек погибли, 43 пострадали. Судьба еще нескольких десятков человек остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело.
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