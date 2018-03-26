Причиной пожара в торговом центре в Кемерово могла быть неисправная электропроводка

Неисправная электропроводка могла вызвать

пожар

в торговом центре в Кемерово , который унес жизни нескольких десятков людей, сообщил

источник в службах технического надзора региона. К настоящему моменту специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего.

"Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", — отметил собеседник агентства.

При этом он добавил, что будут рассмотрены и другие версии произошедшего. «Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу», — пояснил источник.

Впрочем, специалисты не сбрасывают со счетов и версию о неосторожном обращении с огнем. «Не исключено, что могло иметь место неумышленное неосторожное обращение с огнем в одном из помещений центра. Однако это порождает дополнительные вопросы к пожарной сигнализации. Очевидцы утверждали, что не слышали предупреждающих сигналов», — заключил представитель служб технического надзора.

Пожар возник в воскресенье днем на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По разным данным, возгорание началось либо на детской площадке, либо в одном из залов кинотеатра. Очевидцы утверждают, что пожарная сирена не сработала, а централизованной эвакуации не было вовсе. Часть людей оказалась отрезана огнем: некоторые выпрыгивали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасения.

гибель 37 человек. Разбор завалов в настоящий момент еще продолжается, десятки людей числятся пропавшими без вести. Опознание погибших начнется утром в понедельник.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование в Главное следственное управление Следственного комитета и дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожара и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию торгового комплекса.