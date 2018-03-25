Потоп на Алтае: под воду ушли четыре населенных пункта

Сильнейшее наводнение вызвали на Алтае дожди и стремительное таяние снега. Власти региона ввели режим повышенной готовности. Под воду ушли 4 населенных пункта и две автодороги.

Непростая паводковая ситация и в соседней Хакасии . Всего в зоне бедствия — более 200 домов и около 500 приусадебных участков. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Всего их 12. Из пострадавших районов спасатели откачивают воду. Дороги, которые проходят в низинах, засыпают грунтом.

«Из придомовых территорий, которые были сейчас подтоплены, необходимо откачивать воду, чем сейчас, собственно, занимаются машины и мотопомпы. Эта работа будет продолжаться сегодня в течение дня, до полной откачки воды с придомовых территорий. После того, как эти работы будут завершены, можно будет говорить о том, что последствия прохода воды через населенный пункт устранены», — заявил заместитель начальника ГУ МЧС по Республике Хакасия Алексей Максименко

Чтобы остановить поток талой воды, военные взорвали лед на реке Бия. Для большей эффективности заряды закладывали в заранее пробуренные лунки.

Паводок в Центре России метеорологи не прогнозируют. На европейской части страны снег сойдет не раньше середины апреля. И этот процесс будет постепенным.

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