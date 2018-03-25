Приморцев предупреждают о повторном землетрясении

Метеоэксперт, автор портала «Маглипогода» предупредил о вероятности нового землетрясения у берегов Приморского края , сообщает PRIMPRESS.

На минувших выходных в Японском море произошло два землетрясения. Первое, магнитудой 4,3, было зафиксировано в субботу в районе с координатами 43°23’24”с.ш. и 138°47’24”в.д., очаг толчков находился на глубине 223,5 км, а расстояние от эпицентра до Дальнегорска составляло 285,7 км.

Второе землетрясение, магнитудой 5,0, произошло в воскресенье утром. Эпицентр землетрясения находился с координатами 43°08’00”с.ш., 139°23’24”в.д., очаг — на глубине 206 км. Расстояние от эпицентра до Дальнегорска на этот раз составляло 341,1 км.

По словам автора «Маглипогоды», оба этих землетрясения являются промежуточными (то есть происходящими на глубине от 100 до 300 км), и возможно повторение толчков, только на этот раз уже гораздо ближе к Приморью.

«Если посмотреть на землетрясения, можно прочертить условную линию. Эта линия выходит на Приморский край между городом Дальнегорск и пгт. Терней. В связи с чем в ближайшее время есть некая вероятность промежуточного землетрясения в Японском море у побережья Дальнегорского или Тернейского района в Приморском крае», — пишет эксперт.