Один человек погиб в результате дорожной аварии в Истре

В подмосковной Истре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и один пострадал, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 19:10 в городском округе Истра на 65 километре автодороги М-9 «Балтия» произошла авария, в результате которой один человек погиб и один ранен», — говорится в сообщении.