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Один человек погиб в результате дорожной аварии в Истре
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Один человек погиб в результате дорожной аварии в Истре 

РИАМО 1 час назад
В подмосковной Истре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек и один пострадал, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 19:10 в городском округе Истра на 65 километре автодороги М-9 «Балтия» произошла авария, в результате которой один человек погиб и один ранен», — говорится в сообщении.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало граждан быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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