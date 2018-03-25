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Ситуация у ТЦ в Кемерове, где произошёл крупный пожар
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Ситуация у ТЦ в Кемерове, где произошёл крупный пожар 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Газета Кемерова
В Кемерове ликвидируют пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Его жертвами стали четыре человека — три ребёнка и одна женщина. Возгоранию присвоен третий уровень сложности. RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
Очевидец рассказал подробности пожара в одном из ТЦ Кемерова Источник: площадь пожара в ТЦ в Кемерове увеличилась до 500 квадратных метров СК уточнил данные о погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове
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