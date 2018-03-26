Страховщики рассказали о компенсациях в связи с пожаром в ТЦ в Кемерово 

Родственники погибших и пострадавшие в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово по закону могут рассчитывать на компенсации от 1 до 3 миллионов рублей, а арендаторы могут потребовать возмещения материальных убытков, сообщили РИА Новости эксперты некоторых российских страховщиков. Всероссийский союз страховщиков пока еще выясняет, был ли торговый центр застрахован, но заявил, что ущерб от пожара оценивается в 3 миллиарда рублей. Речь идет об имущественном комплексе в целом без учета ущерба, который понесли арендаторы, утраченное имущество которых можно оценить в сумму еще до 1 миллиарда рублей.