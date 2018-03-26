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При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека
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При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
"64 — окончательная цифра", — сказал Пучков журналистам.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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