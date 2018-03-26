Крыша ТЦ в Кемерово рухнула почти на всей площади пожара

В настоящее время продолжается проливка отдельных очагов возгорания, проводится разбор завалов обрушившихся частей знания.

Об этом сообщает МЧС России.

Газета.Ru: последние новости

Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово

Более 20 пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки

СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерово