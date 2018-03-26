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Крыша ТЦ в Кемерово рухнула почти на всей площади пожара
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Крыша ТЦ в Кемерово рухнула почти на всей площади пожара 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает МЧС России.
"В городе Кемерово на проспекте Ленина, дом 35, на четвертом этаже пятиэтажного здания торгово-развлекательного центра произошел пожар на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1500 квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время продолжается проливка отдельных очагов возгорания, проводится разбор завалов обрушившихся частей знания.
По последним данным, погибли 53 человека.
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Источник: при пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей Возросло число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерово
 Ещё 58 источников 
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