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Американские самолеты провели разведку у берегов Крыма и Краснодарского края
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Американские самолеты провели разведку у берегов Крыма и Краснодарского края 

ТВ Центр 27 минут назад
Фото: ТВ Центр
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он курсировал от западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья в течение несколько часов. Также он пролетел у побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. По этому маршруту беспилотник совершил не менее шести пролетов. Самолет приближался к берегам Крыма и Краснодарского края на расстояние около 40 километров.
Утром этот же беспилотник провел второй за двое суток многочасовой полет над линией разграничения в Донбассе. При этом он приближался на расстояние 40-60 километров к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.
Также морской разведчик США P-8A Poseidon совершил многочасовой полет вблизи морских границ Крыма. Самолет вылетел с той же базы на Сицилии, что и беспилотник.
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