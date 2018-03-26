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Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 64 человек
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Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 64 человек 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: СибДепо
Число погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» возросло до 64 человек, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
При пожаре в Кемерово погибли 64 человека, тела шести жертв остаются под завалами, передает сообщение Пучкова РИА «Новости».
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