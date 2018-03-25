Число пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерово выросло до десяти человек

МОСКВА , 25 мар — РИА Новости . Площадь пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, число пострадавших увеличилось до десяти, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о гибели четырех детей и семи пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35.

"Площадь пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» возросла до 1,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что количество пострадавших при пожаре увеличилось до десяти человек, еще четверо погибли.

Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП