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Площадь пожара в ТЦ в Кемерово возросла до 1500 квадратных метров
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Площадь пожара в ТЦ в Кемерово возросла до 1500 квадратных метров 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Площадь пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилась до 1500 квадратных метров. Об этом «Звезде» сообщили в МЧС России.
ТК «Звезда»: последние новости
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до пяти Мэр Кемерово прокомментировал пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» СМИ сообщили о 17 пропавших без вести в результате пожара в ТЦ в Кемерово
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