Ещё
«Вскоре вынесли его тело — и он был мертв»: посетительница ТЦ в Кемерове рассказала, как потеряла друга в пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вскоре вынесли его тело — и он был мертв»: посетительница ТЦ в Кемерове рассказала, как потеряла друга в пожаре 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пострадавшая при пожаре в торговом центре в Кемерове рассказала «360» о гибели своего друга. Они вместе пришли в кинотеатр, и незадолго до пожара он вышел из зала.
Я с молодым человеком была в кинотеатре. Он ушел из зала поговорить по телефону. И тут начался пожар. Я его не нашла и выбежала со всеми, потому что справа от меня было пламя. Так мы больше и не встретились. А вскоре вынесли его тело — и он был мертв
— пострадавшая.
По последним данным, при пожаре в ТЦ погибли пять человек, включая одного ребенка. Пострадали еще 32 человека, а несколько пропали без вести. При пожаре обрушилась кровля на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.
360tv.ru: последние новости
«Был детский праздник»: очевидец рассказала об 11 погибших при пожаре в Кемерово Жертвами пожара в кемеровском ТЦ стали 3 ребенка и женщина Около 13 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Подмосковья за сутки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России669
Украина дала ответ по российским дипломатам84
В Кемерове ввели режим ЧС133
Британии предложили войти в состав РФ231
Макрону послали «черную метку»21
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение