«Вскоре вынесли его тело — и он был мертв»: посетительница ТЦ в Кемерове рассказала, как потеряла друга в пожаре

Пострадавшая при пожаре в торговом центре в Кемерове рассказала «360» о гибели своего друга. Они вместе пришли в кинотеатр, и незадолго до пожара он вышел из зала.

Я с молодым человеком была в кинотеатре. Он ушел из зала поговорить по телефону. И тут начался пожар. Я его не нашла и выбежала со всеми, потому что справа от меня было пламя. Так мы больше и не встретились. А вскоре вынесли его тело — и он был мертв

— пострадавшая.

По последним данным, при пожаре в ТЦ погибли пять человек, включая одного ребенка. Пострадали еще 32 человека, а несколько пропали без вести. При пожаре обрушилась кровля на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.