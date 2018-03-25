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Число жертв кемеровского пожара выросло до пяти человек
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Число жертв кемеровского пожара выросло до пяти человек 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Следователи уточнили количество людей, погибших при пожаре, который 25 марта возник в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По последним данным, в огне жертвами ЧП стали три женщины, один мужчина и один ребенок, сообщили в пресс‐службе СКР.
Всего за помощью врачей обратились 32 человека, из них 30 сейчас находятся в больнице.
Возгорание, которое, предположительно началось в одном из кинозалов, все еще тушат сотрудники МЧС. Пока пламя удалось локализовать на третьем и четвертом этажах здания. На борьбу с огнем брошены 262 человека.
В первые минуты после пожара подросток, находившийся внутри, выпрыгнул из окна. Он разбился, ударившись о выступ торгового комплекса. Известно, что в момент ЧП в здании проводился детский праздник. В настоящее время 17 посетителей ТЦ не выходят на связь.
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