Число жертв кемеровского пожара выросло до пяти человек

Следователи уточнили количество людей, погибших при пожаре, который 25 марта возник в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По последним данным, в огне жертвами ЧП стали три женщины, один мужчина и один ребенок, сообщили в пресс‐службе СКР.

Всего за помощью врачей обратились 32 человека, из них 30 сейчас находятся в больнице.

Возгорание, которое, предположительно началось в одном из кинозалов, все еще тушат сотрудники МЧС . Пока пламя удалось локализовать на третьем и четвертом этажах здания. На борьбу с огнем брошены 262 человека.

В первые минуты после пожара подросток, находившийся внутри, выпрыгнул из окна. Он разбился, ударившись о выступ торгового комплекса. Известно, что в момент ЧП в здании проводился детский праздник. В настоящее время 17 посетителей ТЦ не выходят на связь.