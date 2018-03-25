В Рязанской области будет сильный ветер — МЧС

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Несколько человек пострадали в серьезном ДТП в Шацком районе

Ночью в Рязани сгорели дом и гараж с легковым автомобилем

В Сасове на крупном пожаре спасли девять человек