Ещё
В Рязанской области будет сильный ветер — МЧС
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Рязанской области будет сильный ветер — МЧС
АиФ Рязань
30 минут назад
Фото:
АиФ Рязань
Комментарии
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 25 марта, в течение суток 26 марта на территории
Рязанской области
ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 метров в секунду.
АиФ Рязань: последние новости
Несколько человек пострадали в серьезном ДТП в Шацком районе
Ночью в Рязани сгорели дом и гараж с легковым автомобилем
В Сасове на крупном пожаре спасли девять человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
669
Украина дала ответ по российским дипломатам
84
В Кемерове ввели режим ЧС
133
Британии предложили войти в состав РФ
231
Макрону послали «черную метку»
21
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество
Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары
Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия
Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире
США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары
ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска
Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика
Выборы 2018
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение