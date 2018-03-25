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В Рязанской области будет сильный ветер — МЧС
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В Рязанской области будет сильный ветер — МЧС 

АиФ Рязань 30 минут назад
Фото: АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 25 марта, в течение суток 26 марта на территории Рязанской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 метров в секунду.
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