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Вертолет МАЦ эвакуирует пострадавшего ребенка в ДТП в ТиНАО
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Вертолет МАЦ эвакуирует пострадавшего ребенка в ДТП в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего ребенка в ДТП в поселении Кленовское в ТиНАО. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
«Санитарный вертолет МАЦ вылетел в район дер. Лукошкино в ТиНАО, где произошло ДТП, в результате которого автомобиль вылетел в кювет, пострадали женщина и мальчик 2010 г. рождения. В данный момент экипаж вертолета эвакуирует с места аварии пострадавшего ребенка с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту его сопровождает авиамедицинская бригада.
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