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Увеличилось число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово
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Увеличилось число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Пять человек погибли, 30 госпитализированы в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.
"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано", — говорится в сообщении.
Следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области.
Ранее глава МЧС предупредил о риске взрывов при пожаре в ТЦ в Кемерово.
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