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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на территории торгового центра в Кемерово
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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на территории торгового центра в Кемерово 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Торговый комплекс открыт в 2013 году.
Работники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), согласно последним данным, ликвидировало открытое горение в торговом центре «Зимняя вишня». Крупный пожар, повлекший гибель людей, произошел в Кемерово 25 марта.
— Ликвидировано открытое горение, как передают в МЧС, — сообщает канал «Россия 24». Ранее пожарные локализовали возгорание на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
В данный момент известно, что в результате пожара в торговом центре по адресу: проспект Ленина, дом 35, погибли 37 человек.
Причину пожара устанавливают следователи.
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 Ещё 3 источника 
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