Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на территории торгового центра в Кемерово

Торговый комплекс открыт в 2013 году.

— Ликвидировано открытое горение, как передают в МЧС, — сообщает канал «Россия 24». Ранее пожарные локализовали возгорание на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

В данный момент известно, что в результате пожара в торговом центре по адресу: проспект Ленина, дом 35, погибли 37 человек.

Причину пожара устанавливают следователи.

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