Ещё
Четверо детей погибли при пожаре в кемеровском торговом центре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четверо детей погибли при пожаре в кемеровском торговом центре 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В здании горящего торгового центра обнаружены тела четверых детей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего из здания были эвакуированы 50 человек. По данным источника РИА Новости, из ТЦ вывели около 100 человек, семь из них пострадали. Как видно на записях, снятых очевидцами, некоторые люди пытались самостоятельно покинуть горящее здание через окна.
Как отмечается, пожар начался на последнем этаже четырехэтажного здания торгового центра, где в том числе находится кинотеатр и детский развлекательный центр. К настоящему времени площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. Движение транспорта в районе места происшествия перекрыто.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 79 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерове: 40 погибших, 29 потенциальных жертв274
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский239
Захарова пообещала «сюрприз» для Лондона431
МВД и СБ Украины перешли на сторону России729
Названы возможные причины пожара в кемеровском ТЦ11
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение