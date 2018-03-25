Четверо детей погибли при пожаре в кемеровском торговом центре

Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В здании горящего торгового центра обнаружены тела четверых детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего из здания были эвакуированы 50 человек. По данным источника РИА Новости, из ТЦ вывели около 100 человек, семь из них пострадали. Как видно на записях, снятых очевидцами, некоторые люди пытались самостоятельно покинуть горящее здание через окна.

Как отмечается, пожар начался на последнем этаже четырехэтажного здания торгового центра, где в том числе находится кинотеатр и детский развлекательный центр. К настоящему времени площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. Движение транспорта в районе места происшествия перекрыто.