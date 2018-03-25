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В Югре загорелся ночью многоквартирный дом
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В Югре загорелся ночью многоквартирный дом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как рассказали жители пострадавшего дома, проснувшиеся ночью от шума в подъезде и едкого запаха, этажи дома были в дыму, и невозможно было ничего разглядеть, сообщает КП-Югра. Очагом возгорания оказались детские коляски на первом этаже, дым очень быстро распространился, затруднял дыхание и обзор.
К счастью, никто не пострадал. На место пожара выезжали две единицы техники и девять человек личного состава спасательной службы. Ликвидировать возгорание удалось уже в 01:54. Причины произошедшего на данный момент устанавливаются органами дознания МЧС.
Фото: pixabay.com
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