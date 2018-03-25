Пожар на 50 квадратных метрах произошел в строении в Егорьевске

В подмосковном Егорьевске утром в воскресенье в строении произошел пожар, на месте работал 21 спасатель, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 05:07 в воскресенье в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область , городской округ Егорьевск, улица Смычка, дом 52.

«По прибытии первого пожарного подразделения была проведена разведка пожара, в ходе которой было установлено, что происходит сильное задымление. Подразделения направлены по 1 БИС. В 05:20 — локализация на площади 50 квадратных метров. В 05:26 — ликвидация открытого горения. В 06:06 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 21 человек.