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Пожар на 50 квадратных метрах произошел в строении в Егорьевске
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Пожар на 50 квадратных метрах произошел в строении в Егорьевске 

РИАМО 1 час назад
В подмосковном Егорьевске утром в воскресенье в строении произошел пожар, на месте работал 21 спасатель, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В 05:07 в воскресенье в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Егорьевск, улица Смычка, дом 52.
«По прибытии первого пожарного подразделения была проведена разведка пожара, в ходе которой было установлено, что происходит сильное задымление. Подразделения направлены по 1 БИС. В 05:20 — локализация на площади 50 квадратных метров. В 05:26 — ликвидация открытого горения. В 06:06 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 21 человек.
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