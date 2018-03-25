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Воронежские спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 65 человек
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Воронежские спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 65 человек 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
24 марта в 19.30 в дежурную службу Главного управления МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о пожаре на втором этаже девятиэтажного дома №10 по улице Броневая.
Прибывшие на место происшествия пожарные и спасатели эвакуировали из многоэтажки 53 человека самовыводом и 12 человек с масками спасаемого. Через 14 минут сотрудникам МЧС удалось полностью справиться с огнем.
В результате пожара на лестничной клетке в подъезде сгорел холодильник на площади трех квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли девять единиц спецтехники.
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