Воронежские спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 65 человек

24 марта в 19.30 в дежурную службу Главного управления МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о пожаре на втором этаже девятиэтажного дома №10 по улице Броневая.

Прибывшие на место происшествия пожарные и спасатели эвакуировали из многоэтажки 53 человека самовыводом и 12 человек с масками спасаемого. Через 14 минут сотрудникам МЧС удалось полностью справиться с огнем.

В результате пожара на лестничной клетке в подъезде сгорел холодильник на площади трех квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли девять единиц спецтехники.